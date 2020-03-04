Шмыгалю во время рассмотрения вопроса о назначении на должность премьера подарили "кота в мешке"

Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко принесла мешок с игрушечными котами в правительственную ложу.

Кандидату на должность премьер-министра Украины Денису Шмыгалю во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса о его назначении подарили "кота в мешке".

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Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в рамках рассмотрения этого вопроса народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко, обращаясь к президенту, председателю ВР и Шмыгалю призвала персонально представить всех кандидатов в будущее правительство.

Также она призвала представить программу нового правительства.

"Господин премьер-министр, на всякий случай мы вам подарим кота в мешке и хотим, чтобы вы вынули своих котов из мешка и показали украинским гражданам", - сказала депутат и продемонстрировала мешок с игрушечными котами.

После этого Клименко положила этот мешок в правительственную ложу, где сидит Шмыгаль.