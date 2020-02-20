Ипотечные кредиты банка "Хрещатик" пустят с молотка - Фонд гарантирования

Стартовая цена лота составляет 65,8 миллиона гривень, торги состоятся 10 марта.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на торги пул активов ликвидируемого банка "Хрещатик", в состав пула вошли 663 кредита под залог квартир в Киеве.

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Как сообщается на сайте фонда, кредиты были выданы в рамках программы поддержки молодых семей и одиноких молодых граждан для строительства и реконструкции жилья в Киеве, утвержденной решением киевских властей.

Отмечается, что суммарная балансовая стоимость кредитов составляет 65,43 миллиона гривень, а в залоге у банка 662 квартиры в Киеве и один договор имущественных прав на квартиру. Все кредиты выданы в гривне, а средняя просрочка по ним - до трех месяцев.

По информации фонда, пул будет выставлен на открытые торги, в которых могут принять участие банки, а стартовая цена лота составляет 65,774 миллиона гривень.

Также сообщается, что торги будут проведены 10 марта на электронной площадке Prozorro.

Справка УНИАН. Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были Андрей Иванов с долей 37%, Киевгоргосадминистрация с долей 25% и Николай Солдатенко с долей 24%.

Национальный банк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016 года, однако спустя два месяца клиенты банка инициировали судебное разбирательство относительно правомерности этого решения. В конце мая 2019 года Верховный суд подтвердил правомерность решения НБУ о выведении банка "Хрещатик" с рынка.

В июне 2019 года Нацбанк повторно принял решение об отзыве лицензии у банка "Хрещатик", в связи с чем Фонд гарантирования возобновил его ликвидацию.