Гривня продолжает расти: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 12 февраля: 100 USD – 2442,36 гривни; 100 EUR – 2662,05 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЭксперт прогнозирует падение доллара в Украине

100 USD США – 2442,36 (11 февраля – 2451,88)

100 EUR – 2662,05 (11 февраля – 2685,18)

Согласно данным на сайте НБУ, гривня растет к доллару шестой рабочий день подряд после недельного падения.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.