Финрынки вяло отреагировали на заявление Гончарука об отставке – эксперт

По словам финансового аналитика Демкива, наблюдается лишь небольшое падение цены украинских еврооблигаций.

Финансовые рынки пока вяло отреагировали на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что он подал президенту Владимиру Зеленскому прошение об отставке с поста главы украинского правительства.

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Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в социальной сети Facebook.

"Есть небольшое падение цены украинских еврооблигаций, малозаметное на фоне роста предыдущих дней", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. В Офисе президента Украины сообщили, что глава государства рассмотрит заявление Гончарука.

Действующее законодательство Украины предусматривает автоматическую отставку всего состава правительства при принятии парламентом отставки премьер-министра.