ФОПам запретили тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды

Однако физлица-предприниматели после уплаты налогов, сборов и других платежей имеют право перечислить средства с предпринимательских счетов на личные текущие счета и использовать их на собственные потребности.

Национальный банк Украины запретил расходовать средства с бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей (ФОПов) на личные потребности.

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Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов от 27 декабря 2019 года, которое опубликовано на сайте регулятора и вступило в силу 3 января.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - сказано в документе.

Вместе с тем в постановлении отмечается, что эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей имеют право перечислить средства с предпринимательских счетов на личные текущие счета и использовать их на свое усмотрение.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года НБУ опубликовал разъяснение, согласно которому физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления такой деятельности и для собственных нужд.

При этом Национальный банк заявил, что каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физлиц-резидентов, открытых для собственных нужд, не предусмотрено.