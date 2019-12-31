Экономический прогноз на 2020 год: скромный рост, низкая инфляция и возможный возврат девальвации

Украина завершает 2019 год с хорошими показателями экономического развития. По оценкам Государственной службы статистики, рост экономики нашей страны в третьем квартале превысил четыре процента в годовом выражении. Это значит, что экономический рост по итогам года в целом с большой вероятностью превысит показатель 2018 года на уровне чуть больше трех процентов и станет максимальным за последние восемь лет.

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Структура украинской экономики продолжает трансформироваться. Промышленное производство в январе-ноябре упало на 1,2 процента. Зато аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордный за всю историю независимой Украины объем зерновых - почти пятьдесят миллионов тонн - и собрали новый рекордный урожай. Не отстают строительные предприятия: за одиннадцать месяцев они нарастили объемы работ более чем на двадцать процентов.

Внешняя торговля остается дефицитной – за десять месяцев импорт товаров в Украину превысил экспорт из страны на восемь с половиной миллиардов долларов. Но этот дефицит сполна компенсирован высокими поступлениями от трудовых мигрантов, которые за указанный период составили почти десять миллиардов долларов.

В уходящем году украинский долговой рынок для себя открыли нерезиденты. Чтобы купить украинские облигации внутреннего государственного займа, иностранцы завели в Украину свыше четырех с половиной миллиардов долларов, то есть, вдвое больше притока прямых иностранных инвестиций в форме долевого участия в капитале.

В результате массового прихода иностранного капитала в украинские ОВГЗ национальная валюта Украины с начала года укрепилась к доллару на шестнадцать процентов и уверенно держится на уровне четырехлетнего исторического максимума в 23 гривни за доллар.

Благодаря крепкой гривне потребительская инфляция в Украине по итогам ноября замедлилась до пяти процентов в годовом выражении, или до среднесрочной цели Национального банка. Скорее всего, годовой показатель будет ниже прошлогоднего, составившего 9,8 процента, то есть, станет минимальным за последние шесть лет.

Растут и доходы украинцев. Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в октябре выросла на шестнадцать процентов в годовом выражении. К примеру, в Киеве показатель средней зарплаты составляет почти шестнадцать тысяч гривень, или семьсот долларов в пересчете по курсу НБУ.

Благодаря росту доходов граждан продолжает процветать и подогревать экономику розничная торговля - в январе-ноябре ее оборот вырос более чем на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 980 миллиардов гривень.

Меж тем, государственный бюджет Украины в результате неожиданно сильного укрепления гривни и еще ряда факторов по итогам одиннадцати месяцев недополучил 56 миллиардов гривень плановых доходов, и скорее всего, не будет выполнен. В то же время, сильная гривня позволила снизить показатель государственного долга до безопасного уровня около пятидесяти процентов ВВП.

Ключевые кредиторы Украины в своих прогнозах консервативны. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на три процента при инфляции 5,6 процентов, Всемирный банк – рост на 3,7 процента при инфляции пять с половиной процентов.

Практически идентичны прогнозы украинских властей. Нацбанк ожидает в наступающем году роста экономики на три с половиной процента при инфляции пять процентов. А в основе госбюджета-2020 находится прогноз правительства с ростом ВВП на 3,7 процента при инфляции пять с половиной процентов и среднегодовом показателе курса на уровне 27 гривень за доллар, но этот показатель в ближайшее время будет откорректирован.

Такие же сдержанные прогнозы дают большинство опрошенных УНИАН экспертов.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин:

«Год заканчивается лучше, чем многие ожидали и прогнозировали. Важным фактором роста украинской экономики, а мы подбираемся почти к четырем процентам роста в этом году, было потребление. Самое серьезное изменение – это валютный курс. Укрепление национальной валюты вызвало целый ряд дисбалансов в национальной экономике. Приход крупного иностранного спекулятивного капитала – более четырех с половиной миллиардов долларов – в украинские ОВГЗ создал определенные риски в случае негативного сценария развития нашей страны.

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Украина ориентирована на экспорт, причем больше половины этого экспорта приходится на продукцию аграрного сектора. На качество жизни украинцев, на условия ведения бизнеса в Украине больше влияния оказывают мировые цены на сырье, а не решения украинского правительства. Снижение объемов промышленного производства в Украине является следствием валютной политики – укрепления национальной валюты и отсутствия в стране промышленной политики, долгосрочной стратегии развития.

Если говорить о ценах на сырье, то в следующем году ожидается позитивный тренд по аграрной продукции и ухудшение для металлургической. Одним из ключевых вызовов остается торговая война между США и Китаем. Китай замедляет свой рост, что является фактором, влияющим на спрос на сырьевые активы в мире. Важным фактором следующего года являются выборы в США, потому что они определят отношения Украины с Америкой. Brexit, долговые пузыри в странах Латинской Америки и на развивающихся рынках также могут создать негативный фон для глобальной экономики в 2020 году».

Руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко:

«Ситуация в экономике в уходящем году превзошла наши ожидания. Экономический рост оказался выше прогноза, инфляция - ниже, а гривня стала одной из самых стремительно укрепляющихся валют развивающихся экономик. Соответственно, мы видим, что покупательная способность населения растет, что отражается на потребительских настроениях – они сейчас рекордные с 2008 года. Такого оптимизма не было уже давно.

2020 год может оказаться несколько сложнее из-за угрозы мировой рецессии и торговых войн между США и Китаем. Финансовые рынки достаточно чувствительны к этим факторам, и есть опасность, что ситуация не улучшится. И пока никто не берется прогнозировать, каким будет конечный эффект от пошлин, которые уже введены, не говоря о возможных подобных решениях в будущем.

Что касается влияния ревальвации на экономику, то я думаю, что положительный эффект превалирует. Ревальвация не была существенной. Возможно, это ощутимо для экспортеров. Но сейчас именно потребление движет нашу экономику, наш ВВП. В гораздо большей степени, чем экспорт.

В следующем году ревальвация продолжится, и в этом опасность, прежде всего, для украинских экспортеров металлургической продукции. У них снижается маржинальность из-за роста гривни и сужаются рынки сбыта из-за торговой войны. Возможно, у аграриев также несколько снизится прибыль, но они по-прежнему будут локомотивом украинской экономики».

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко:

«Уходящий год – это еще один год умеренного восстановления после провала 2014-2015 годов. Самый большой сюрприз – сильная и продолжительная ревальвация, которую никто не мог предсказать. Успех года – снижение инфляции до целевого показателя НБУ с опережением графика. Зона повышенного внимания – промышленность, которая показала усиленный спад во втором полугодии по причине отсутствия структурных изменений. В структуре промышленности малая доля модернизированных или новых предприятий, создающих продукцию с высоким уровнем обработки. Высокая доля металлургии, которая сильно зависит от ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Удивительная ситуация в пищевой промышленности, которая также показывает спад, несмотря на довольно высокий рост частного потребления и хорошую сырьевую базу благодаря рекордному урожаю в течение двух лет подряд.

Мы ожидаем, что в следующем году рост продолжится, но темпы этого роста будут ниже. Большую озабоченность вызывает спад в промышленности. В 2019 году этот спад удалось компенсировать за счет роста в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Если период неблагоприятных внешних условий для украинской металлургии затянется, ситуация может стать очень опасной. Уже сейчас понятно, что с той структурой промышленности, которую Украина имеет сейчас, добиться устойчивых и высоких темпов роста невозможно. Чтобы изменить ситуацию, нужны системные изменения по улучшению инвестиционного климата, работа по привлечению иностранных инвесторов. В то же время, новой власти нужны быстрые изменения для удержания своих рейтингов. Поэтому высока вероятность попыток решить проблему слабого экономического роста точечными методами, от которых больше вреда, чем пользы.

Пример таких методов – это разговоры о необходимости снижения ставок кредитования. Высокие ставки – это не заговор НБУ и коммерческих банков, а результат высоких рисков, связанных со слабостью экономики Украины в целом. Ставки будут снижаться, если будет устойчивое улучшение экономической ситуации и ожиданий, и как следствие, – снижение рисков. Для этого требуется время. Даже если кредитование начнет восстанавливаться, это не решит фундаментальные проблемы украинской экономики. Нужны большие объемы средств, которые украинский банковский сектор просто не в состоянии обеспечить. Поэтому нужны прямые иностранные инвестиции и заимствования на внешних рынках. А это опять же вопрос снижения рисков».

Аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров:

«Если власти страны доведут до конца земельную реформу, при этом не будет обострения ситуации на Донбассе и проблем в сотрудничестве с Международным валютным фондом, то экономика Украины в 2020 году усилит свой рост. Национальная валюта в следующем году может укрепиться до отметки в 21 гривню за доллар, и это будет важным фактором для дальнейшего снижения инфляции. При сдержанной политике Национального банка инфляция по итогам года не превысит пять процентов. Поставщики скорректируют свои цены относительно курса, что будет дополнительным стимулом для снижения инфляции. Однако, давление на цены сохранится на фоне роста доходов населения.

Текущие положительные тенденции 2019 года, включая рост деловой активности, потребительской уверенности и снижения рисков обострения военного конфликта на востоке Украины сохранятся. Международное рейтинговое агентство Moody's повысит рейтинг Украины до уровня «B3» или выше. Имея рейтинги на уровне «B» от трех ведущих рейтинговых агентств мира, Украины может рассчитывать на усиление притока иностранного капитала.

Благодаря замедлению инфляции и снижению учетной ставки НБУ в Украине постепенно будет снижаться стоимость кредитования и одновременно расти объем выдачи кредитов. Это будет мощным сильным стимулом для экономики, позволяя расти быстрее, чем в 2019 году. В итоге годовой рост реального ВВП превысит четыре процента».

Консенсус-прогноз экономических показателей Украины на 2020 год:

Эксперты Ожидаемый годовой рост ВВП, % Инфляция на конец года, % Курс гривни на конец года, грн/долл. Международный валютный фонд 3,0 5,6 --- Всемирный банк 3,7 5,5 --- Национальный банк Украины 3,5 5,0 --- Правительство Украины 3,7 5,5 --- Группа ICU 3,2 5,3 25,50 Concorde Capital 3,0 4,8 26,00 ИГ «Универ» 4,0 5,0 21,00 Украинский институт будущего 4,4 7,0 27,00 Консенсус (медиана) 3,6 5,4 25,75

Если обобщить оценки экспертов, то в наступающем году украинская экономика, скорее всего, покажет скромный рост, как и в текущем году, а показатель инфляции останется относительно низким. Курс национальной валюты будет оставаться сильным относительно кризисных лет, но может несколько ослабнуть по сравнению с текущим показателем в 23 гривни за доллар США.

Иными словами, 2020 год обещает стать логичным продолжением года предыдущего. И прорыв в новое качество с ежегодным экономическим ростом на пять – семь процентов, обещанный правительством и необходимый для ощутимого улучшения уровня жизни украинцев, снова будет отложен. Если, конечно не случится какое-то чудо. А в канун Нового года всегда хочется верить в чудо.

Ольга Гордиенко