Пора объявить чрезвычайную ситуацию в экономике из-за невозврата НДС - "Укрметаллургпром"

Отмечается, что со второй половины этого года отрасль уже находится в состоянии кризиса – все предприятия металлургические с начала года в убытках.

Из-за возможного невозмещения НДС крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

"Фактически сейчас предприятия, руководство предприятий находятся в состоянии чрезвычайного положения. Это неожиданный, спровоцированный и, я бы даже сказал, подлый шаг со стороны Фискальной службы. Уже несколько лет мы получаем возмещение НДС, фактически это наши деньги, которые возвращаются нам от государства своевременно, на эти деньги рассчитывают", – рассказал он.

По словам Каленкова, со второй половины этого года отрасль уже находится в состоянии кризиса – все предприятия металлургические с начала года в убытках.

"Но все равно предприятия работают, стараются сохранять рабочие места, выплачивать зарплату, поддерживая регионы присутствия. В состоянии кризиса у предприятия нет дополнительных финансовых ресурсов – платежи приходят, тут же платежи уходят, все идет по графику. И в этой ситуации узнать о том, что государство, не выполняя свои обязательства, не будет платить более 1,5 млрд грн, – всех это просто повергло в шок", – подчеркнул Каленков.

Он отметил, что отменой возмещения НДС государство фактически запускает спираль неплатежей.

"Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет… У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Поэтому я говорю именно о чрезвычайном положении. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы донести эту позицию для всех, кто принимает решение в государственной власти", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.