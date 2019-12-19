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Доллар подешевел до нового рекордного уровня: свежие курсы валют

08:24, 19 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,41 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 18 декабря на уровне 23,47 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 19 декабря установлен на уровне 26,02 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 18 декабря установились на уровне 23,39/23,40 грн/долл., к евро - на уровне 25,99/26,01 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.

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