Гривня обновила четырехлетний максимум

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 18 декабря, на уровне 23,47 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,41 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 18 декабря, на уровне 23,47 грн/долл.