В Украине появятся новые монеты и банкноты: 10 гривень, 50 гривень, 200 гривень

Уже 20 декабря будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Национальный банк Украины объявил о введении в конце текущего и в начале следующего года ряда новых банкнот и монет национальной валюты.

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Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривень, которые постепенно заменят банкноты соответствующего номинала.

По его словам, также с этой даты в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 50 гривень.

В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривень.

Далее, во втором квартале 2019 года в оборот будут введены монеты номиналом 10 гривен, но точную дату Нацбанк сообщит дополнительно.