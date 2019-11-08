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Доллар и евро подешевели: официальный курс НБУ

08:25, 08 ноября 2019
Финансы
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Валюта подешевела / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2451,5816 (7 ноября – 2465,7612)

100 EUR – 2715,6169 (7 ноября – 2734,5292)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 7 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,12 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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