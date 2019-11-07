Гривня укрепилась на межбанке к доллару и евро

Гривня на межбанке в четверг выросла к доллару на 9 копеек - до 24,48/24,51 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 7 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,12 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,5158 грн/долл., к евро – на уровне 27,1562 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 6 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,57/24,60 грн/долл., что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.