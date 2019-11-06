Кабмин закладывает в бюджет-2020 доллар по 27,5 гривни

Консервативный прогноз правительства на 2020 год предполагает среднегодовой курс на уровне 27 гривень/доллар.

Кабинет министров закладывает в обновленный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год курс гривни к доллару на уровне 27,5 гривни/доллар на конец года.

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"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 гривни/доллар США", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Консервативный макроэкономический прогноз правительства на 2020 год, который стал основой для доработки проекта, предполагает среднегодовой курс на уровне 27 гривень/доллар.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%.

Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 триллиона гривень, расходы - 1,180 триллиона гривень, предельный уровень дефицита - 94 миллиарда гривень, предельный показатель госдолга - 2,364 триллиона гривень.