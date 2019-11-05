Кабмин передал в Раду доработанный проект бюджета-2020

Текст документа пока не обнародован.

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

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Как сообщается на сайте парламента, доработанный проект получен и передан на рассмотрение руководства сегодня, 5 ноября, однако текст документа пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривень/доллар.

По сравнению с предыдущим проектом, расходы бюджета выросли на 15 миллиардов гривень, доходы – на 13 миллиардов гривень. Дефицит, как и ранее, составит 95 миллиардов гривень, но сократится по отношению к ВВП до 2%.