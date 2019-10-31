Банки нарастили прибыль в 4 раза и побили очередной рекорд

Рост обусловлен стремительным развитием потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

Платежеспособные банки Украины в январе-сентябре получили 48,35 миллиарда гривень прибыли, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 10,9 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за девять месяцев выросли на 28% - до 184 миллиардов гривень, расходы - на 2%, до 135,6 миллиарда гривень.

По информации регулятора, рост доходов обусловлен ростом чистых процентных и комиссионных доходов благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

Кроме того, высокие показатели, обусловленные существенным доходом от торговых операций государственных банков, в частности, от валютной переоценки.

Отмечается, что большинство, или 66 из 76 платежеспособных банков, по состоянию на 1 октября получили прибыль.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 миллиарда гривень, 2016 год - 159,4 миллиарда гривень, 2015 год – 66,6 миллиарда гривень, 2014 год – 52,7 миллиарда гривень.