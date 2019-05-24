Госбанки в первом квартале заработали более 8 миллиардов гривень

На рынке Украины работает четыре банка с государственным капиталом: «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк».

Государственные банки Украины по итогам первого квартала 2019 года получили 8,1 млрд грн чистой прибыли, что составляет 63% прибыли всего банковского сектора за этот период.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, объем кредитов физических лиц за этот период вырос на 5%, юридических - сократился на 4%.

Средства физических лиц выросли на 1%, субъектов хозяйствования и небанковских финучреждений – также на 1%.

Справка УНИАН. Работающие банки Украины в январе-марте 2019 года получили 12,9 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года.

На рынке Украины работает четыре банка с государственным капиталом: «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк».