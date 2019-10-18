ФОПам первой группы могут увеличить лимит дохода и позволить нанимать работников

Также Кабмин создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, которые увеличат годовой лимит дохода физлиц-предпринимателей (ФЛП) на первой группе, позволят использовать наемный труд и введут двухлетний мораторий на проверку ФЛП всех категорий.

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на премьер-министра Алексей Гончарука.

«По поручению президента Украины правительство в двухнедельный срок внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, которые изменят условия пребывания ФЛП на первой группе: увеличат годовой лимит дохода (сейчас 300 тыс. грн), позволят использовать наемный труд и расширят перечень видов деятельности», - сказано в сообщении.

Кроме того, будет предложено смягчить ответственность всех групп ФЛП за подачу отчетности по РРО, ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП всех категорий, кроме «рисковых» и обеспечить доступность уже с 1 января 2020 года бесплатных программных РРО для тестирования.

Также отмечается, что Кабмин создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в который будут привлечены представители общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

«Это будет нашей общей площадкой для диалога - искать компромиссы для комфортного ведения бизнеса в Украине. Это будет только на пользу нашей экономике», - цитирует пресс-служба Гончарука.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на улучшение условий для развития предпринимательства.

Согласно документу, Кабинет министров должен создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.