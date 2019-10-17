В Украине введут двухлетний мораторий на проверки ФОПов: детали

Также Кабинету министров поручено создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на улучшение условий для развития предпринимательства, сообщила пресс-служба главы страны.

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Сообщается, что, согласно документу, Кабинет министров должен создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

Также в двухнедельный срок с участием упомянутого совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширения перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проверки ФОПов (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и проведения разъяснения о порядке применения таких процедур. С 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла законы - №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным, а также связанный закон №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс, - обязывающие физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Законы предусматривают штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товара или услуг; непроведение расчетных операций через РРО) на переходный период до 1 октября 2020 в размере 10% от стоимости товара либо услуг, за второе - 50%, тогда как после переходного периода штрафы увеличатся до 100% и 150% соответственно.

При этом введение программных РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей на первой группе налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2021 года повышен предельный объем дохода плательщиков единого налога второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.