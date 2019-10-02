Почему доллар снова растет: эксперт назвал причины

Текущее снижение гривни обусловлено ослаблением притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ, отметил эксперт.

Снижение курса украинской гривни к доллару в последние дни после практически непрерывного укрепления в течение сентября обусловлено ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По его словам, последний ощутимый приток валюты от нерезидентов был 26 сентября.

Помимо этого фактора, эксперт допускает, что рынок также отреагировал на информацию НБУ об увеличении лимитов интервенций в среднем до 30 млн долларов в день.

Шапран прогнозирует, что в будущем фактор нерезидентов отойдет на задний план.

В целом, эксперт не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины.

«Не будем забывать о том, что Украина собирает хороший урожай зерновых, приток валютной выручки от которого приходится на октябрь и ноябрь месяц», - пояснил Шапран.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на текущей неделе ежедневно снижаются после практически непрерывного укрепления в течение сентября. Сегодня, 2 октября, к середине торгов котировки достигли уровня 24,86/24,89 грн/долл, что на 80 копеек, или на 3,4%, ниже показателя на начало недели.