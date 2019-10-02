Курс доллара в обменниках превысил 25 гривень

Продать американскую валюту можно за 24,6 гривни, купить - за 25,25 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева по сравнению со вчерашним днем выросла на 60 копеек - до 25,25 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать американскую валюту можно по курсу 24,6 гривни за доллар.

Стоимость покупки евро в обменниках – 27,55 гривни, продажи – 26,75 гривни.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины второй день подряд демонстрировали падение и к закрытию торгов во вторник установились на уровне 24,63/24,66 гривни/доллар, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро к закрытию торгов во вторник установились на уровне 26,81/26,84 гривни/евро, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.