В Украине с 1 октября будут действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN

Государственная казначейская служба привела реквизиты для оплаты налогов в соответствие со стандартом IBAN.

В Украине с 1 октября вступят в силу новые реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN.

Читайте такжеНБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

"Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 01.10.2019", – говорится в сообщении.

Отмечается, что реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-страницах Главных управлений Казначейства в областях и в Киеве.

Справка УНИАН. Введение международного номера банковского счета IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также модернизировать систему электронных платежей Национального банка.

Структура нового номера будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, включая код Украины, контрольный разряд, код банка и счет.

Кроме того, Нацбанк планирует использовать QR коды, содержащие информацию о номере IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.