Возможностей для снижения налогов для стимулирования экономики на сегодня нет – советник президента

По его словам, президент Владимир Зеленский и Кабинет министров с радостью использовали бы этот канал для стимулирования экономики.

Возможностей для снижения налогов с целью стимулирования экономики в Украине на сегодня нет, однако ситуация может измениться в будущем, сообщил в ходе форума советник президента Украины Олег Устенко.

Читайте такжеРада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство

"Что касается фискальных методов, то президент Зеленский, равно как и Кабинет министров, с радостью использовали бы этот канал для стимулирования нашей экономики. Но тоже надо понимать, что мы с вами находимся в условиях дефицита государственного бюджета. И новый проект госбюджета, который сейчас справедливо подвергается критике и внесен на рассмотрение в Верховную Раду, очевидно, что он находится в зоне дефицита и дефицит находится в пределах чуть выше 2 процентов, а это значит, что у нас нет с вами так называемого фискального пространства, которое мы так хотели бы иметь, чтобы стимулировать экономику", - сказал Устенко.

"Оно (фискальное пространство - УНИАН) может появиться позже, есть возможности для этого появления", - добавил эксперт.

Также он сообщил, что на сегодня ни правительство, ни президент не могут повлиять на монетарную политику, так как Национальный банк полностью независим. Поэтому, по его словам, у власти остается последний канал стимулирования экономики – улучшение бизнес-климата в стране и активизация инвестиционной деятельности.

"За счет чего мы можем стимулировать улучшение бизнес-климата и активизацию инвестиционной деятельности? За счет снижения уровня коррупции, которая, по отдельным оценкам, находится на уровне порядка 10 миллиардов долларов, за счет борьбы с контрабандой, величина которой может достигать от 5 до 10 миллиардов долларов, за счет подвижек, которые можно сделать в рейтинге Doing Business. И, тогда для нас открываются каналы резкого увеличения качества экономики и действительно совершения прорыва", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

По словам премьер-министра, правительство намерено собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 триллиона гривень, расходы - 1,170 триллиона гривень, предельный объем дефицита – 95 миллиардов гривень, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 гривень за доллар, но в октябре правительство обещает доработать проект с учетом обновленных прогнозов.