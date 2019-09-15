Гончарук обещает в следующем году постепенно уменьшать налоги

По словам премьер-министра, цель правительства - собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект Госбюджета-2020.

Читайте такжеГосбюджет-2020 построен на прогнозе курса 28,02 гривень за доллар

«Мы хотим как можно более эффективно расходовать каждую копейку налогоплательщика. Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса. Это очень несправедливо. Мы точно должны от этого отойти», - отметил Гончарук.

По словам премьер-министра, правительство имеет целью собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.