Депутаты приняли закон о "сплите": почему это важно
14:09, 12 сентября 2019Финансы
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Иллюстрация REUTERS
Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг («сплит»), предполагающий ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Национальному банку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
За принятие данного решения проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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