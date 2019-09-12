Депутаты приняли закон о "сплите": почему это важно

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг («сплит»), предполагающий ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Национальному банку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За принятие данного решения проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.