Рада приняла закон об общем транзите с ЕС: в чем плюсы для Украины

Украина получит в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35-ю странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

Верховная Рада Украины приняла закон о режиме общего транзита товаров через таможенную территорию Украины и введении национальной электронной транзитной системы, что позволит Украине применять европейские транзитные правила и использовать единую таможенную декларацию, что будет способствовать ускорению и удешевлению процесса перемещения товаров.

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За принятие данного решения проголосовали 333 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу сказано, что принятие закона позволит применять в Украине европейские транзитные правила, которые предусматривают использование предприятиями единой таможенной декларации и единственной гарантии для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через все границы договорных сторон Конвенции о процедуре общего транзита без задержек.

Таким образом, Украина получит в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35-ю странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

«Данный законопроект предусматривает введение европейской практики прозрачных и надежных процедур, от которых «выиграют» все украинские участники цепи поставки товаров и финансовый сектор, а обновленная таможенная служба получит возможность ввести надежные процессы контроля за перемещением товаров», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект №1082 зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.