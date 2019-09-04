Жаловаться можно онлайн: Кабмин усилил борьбу с рейдерством

Правительство разрешило жаловаться в антирейдерскую комиссию при Минюсте в онлайн-режиме.

Кабинет министров Украины принял решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации.

Читайте такжеГончарук назвал основные драйверы роста украинской экономики

Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством», - отметил министр юстиции Денис Малюська.

«Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такого заключения. Это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники - высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора», - добавил он.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабинет министров упростил процедуру обращения пострадавших от рейдерства в специальную комиссию при Министерстве юстиции, которая рассматривает эти жалобы.

По его словам, это было "техническое постановление", которое восполнило пробелы законодательства.

"Сейчас в Министерстве юстиции до сих пор действует комиссия, которая рассматривает жалобы людей, пострадавших от рейдеров. Ее работа очень забюрократизирована. Чтобы подать туда заявление, человек должен пройти семь кругов ада. Постановление, которое мы приняли, оно фиксирует упрощенную процедуру общения с этой комиссией. Все в онлайн, все упрощено, чтобы любой человек с ноутбука не имел никаких барьеров", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября разработать и внести в Раду законопроект об усилении госгарантий по защите собственности и противодействии рейдерству. Этот нормативно-правовой акт должен внедрить автоматический мониторинг рисковых транзакций, дополнительное подтверждение регистрационных действий, усовершенствование работы и усиление госреестров.