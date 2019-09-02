Гончарук назвал краткосрочные задачи Кабмина

По словам премьера, краткосрочными задачами Кабмина являются подготовка к визиту миссии МВФ, переговоры по транзиту российского газа, подготовка проекта госбюджета-2020 и преодоление рейдерства.

Задачами нового правительства на ближайшее время являются подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда, переговоры по транзиту газа, подготовка проекта госбюджета на 2020 год, преодоление рейдерства и ряд других задач.

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Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Среди важных задач на ближайшие недели - подготовка к визиту МВФ, подготовка переговоров по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на 2020 год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, перед своим назначением с трибуны Верховной Рады 29 августа Гончарук заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост.