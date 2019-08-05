Госбюджет Украины сведен с дефицитом в 1,1 миллиарда гривень

Платежи по погашению госдолга за январь-июль составили около 248,9 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июль 2019 года выполнен с дефицитом в размере 1,1 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, дефицит профинансирован за счет госзаимствований, которые за указанный период составили около 311,5 млрд грн.

Так, от размещения ОВГЗ поступило 255,3 млрд грн, в том числе 164,1 млрд грн, 3,2 млрд долл. США и 0,2 млрд евро.

Кроме того, за указанный период поступил второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в объеме 529 млн евро и средства от доразмещения облигаций внешнего госзайма на 350 млн долл., а также осуществлен первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет и ставкой 6,75% годовых.

Отмечается, что платежи по погашению госдолга за январь-июль составили около 248,9 млрд грн.

В Минфине сообщили, что доходы госбюджета за семь месяцев выросли на 13,7% - до 584,1 млрд грн, составив 97,4% от росписи.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составила 49 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 76,8 млрд грн, что достаточно для обслуживания и погашения госдолга в ближайшие месяцы.

По прогнозным расчетам, до конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить 169 млрд грн, из которых 71,4 млрд грн по номинированным в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты - в иностранной валюте.

Среди причин недовыполнения плана доходов Минфин назвал разницу между фактическими макроэкономическими показателями и заложенными в бюджет, в частности, это курс гривни, введенные льготы на импорт отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.