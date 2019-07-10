НБУ отменил лимит на вывод дивидендов за рубеж

Нацбанк и далее продолжит валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране.

Национальный банк Украины в рамках очередных ослаблений ограничений на валютном рынке для бизнеса полностью отменил лимит на репатриацию дивидендов, тогда как ранее этот лимит составлял 12 миллионов евро в месяц.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №91, вступающее в силу сегодня, 10 июля.

"С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 миллионов евро в месяц для одного юридического лица", - сказано в сообщении.

По оценкам регулятора, данный шаг не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности в Украине, а позволит улучшить инвестиционный климат в стране.

По данным НБУ, в первом полугодии 2019 года бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 миллиарда долларов, из которых 1,07 миллиарда долларов - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% соответственно меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Репатриация дивидендов в целом не оказывают существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту", – отмечает регулятор.

В НБУ подчеркнули, что это уже третье существенное валютное ослабление за последние три недели: до этого регулятор отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Также сообщатся, что всего с начала года Национальный банк отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке и данная либерализация, конечной целью которой является достижение свободного движения капитала, будет продолжаться в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке, в том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.