Иностранцы продолжают скупать украинские облигации

С начала года объем вложений нерезидентов вырос в 4 раза.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,1 миллиарда гривень, или на 14% - до 25,8 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 19,4 миллиарда гривень, или в 4 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, растущие вложения нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа пока не представляют существенной угрозы для стабильности валютного рынка Украины.