Аудиторы подтвердили отчетность 25 крупнейших банков Украины

Наибольшую прибыль в 2018 году получили "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль" и "УкрСиббанк".

Независимые аудиторы подтвердили достоверность отчетности 25 крупнейших банков Украины за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на подтвержденную аудиторами отчетность, наибольшую прибыль среди крупнейших банков по итогам прошлого года получили "ПриватБанк" (12,8 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (5,1 миллиарда гривень) и "УкрСиббанк" (2,7 миллиарда гривень).

Наибольшие убытки в 2018 году получили "Сбербанк" (7,6 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (3,3 миллиарда гривень) и "Укрсоцбанк" (1,2 миллиарда гривень).

Также сообщается, что в дальнейшем Нацбанк проанализирует полученные отчеты и при необходимости озвучит свои замечания.

Справка УНИАН. По итогам 2018 года банковская система Украины обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков, получив положительный финансовый результат на уровне 21,7 миллиарда гривень.