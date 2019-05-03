Украина сократила торговлю товарами с Россией до $2,3 миллиарда

В то же время оборот со странами ЕС вырос на 10% - до 9,5 миллиарда долларов.

Украина в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократила оборот внешней торговли товарами с Россией на 11% - до 2,339 миллиарда долларов США.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за этот период экспорт товаров в РФ сократился на 16% - до 595 миллионов долларов, импорт – на 9%, до 1,744 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, оборот внешней торговли товарами со странами Евросоюза вырос на 10% - до 9,505 миллиарда долларов США.

В том числе экспорт товаров в страны ЕС вырос на 6% - до 4,318 миллиарда долларов, импорт – на 14%, до 5,187 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-март 2019 года сведен с дефицитом на уровне 2,013 миллиарда долларов, что на 3,7% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.