В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов: детали

Регистрация кассовых аппаратов будет осуществляться по упрощенной процедуре.

Отныне регистрация кассовых аппаратов будет осуществляться по упрощенной процедуре - чтобы получить свидетельство, необходимая только заявление на регистрацию, которую можно подать в электронном виде.

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Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

Вступил в силу приказ Минфина №64 об утверждении нового порядка ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).

Отныне регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений. Упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет внедрения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС). Для этого ГФС разработала новые электронные формы документов и создала сервисы в Электронном кабинете, что позволяют производителям (поставщикам) подавать заявления, а ЦСО – сообщать о заключенных договорах.

Регистрация РРО будет осуществляться в такой последовательности:

- производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;

- производитель РРО включает экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;

- ЦСО направляет электронное сообщение о заключен договор с владельцем РРО контролирующего органа по месту регистрации РРО;

- субъект хозяйствования – владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;

- ДФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);

- ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где производится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку об опломбировании РРО;

- ГФС выдает регистрационное удостоверение.

Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме.

Заявления о включении в реестры экземпляра РРО/ЦСО и сообщения ЦСО могут подписываться уполномоченными лицами производителей (поставщиками) или ЦСО, которым делегировано право подписи электронных документов и направлены сообщения о предоставлении информации по электронной цифровой подписи в электронном виде по форме, установленной Порядком обмена электронными документами с контролирующими органами.