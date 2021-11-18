Программа выплат вакцинированным должна действовать до конца 2022 года.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий выделение из государственного бюджета на 2021 год 3 млрд грн, которые будут направлены на выплату тысячи гривень каждому вакцинированному против COVID-19 украинцу.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно предоставления помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" (№6297) проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Украины Елена Шуляк, выделение средств стало возможным благодаря перевыполнению доходной части бюджета. По ее словам, правительство в ближайшее время презентует механизм, по которому будут производиться выплаты.

"Во-первых, мы поддержим всех вакцинированных, кто из-за карантина и недостаточных заработков имеет мало денег на свои социально-культурные потребности. Во-вторых, мы существенно поможем бизнесу, который по этой же причине теряет много посетителей. В-третьих, мы сможем поощрить всех тех, кто до сих пор еще не сделал прививки и не вакцинировался", - сказала она.

Председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная добавила, что законопроект предусматривает создание новой бюджетной программы в общем фонде государственного бюджета, по которой деньги будут направлены Министерству экономики.

Деньги за вакцинацию: что известно о "тысяче Зеленского"

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеКарантин в Украине 2021: 18 областей находятся в "красной" зоне - список ограниченийЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта программа будет действовать до конца 2022 года.

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Автор: Дмитрий Шварц