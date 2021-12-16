Часть клиентов monobank начала получать выплаты тысячи гривень за вакцинацию сегодня, 16 декабря, за несколько дней до официального старта выплат.
Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Facebook.
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"Начинаем выплаты "ковидной тысячи". Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дие") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией", - написал Гороховский.
Как передает корреспондент УНИАН, ряд клиентов, оформивших через приложение банка карту "єПідтримка", уже получили выплаты.
На что можно потратить деньги:
Деньги, полученные по этой программе, могут быть потрачены на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, музеев, покупку билетов для путешествий внутри страны, а также книг. Кабинет министров Украины уже утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса.
Кроме того, украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств. Минцифры дорабатывает технические аспекты покупки лекарств на средства за вакцинацию с января 2022 года.
Деньги за вакцинацию:
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.
Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.
18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.
2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.