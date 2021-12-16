Около полумиллиона клиентов банка получат выплаты уже сегодня.

Часть клиентов monobank начала получать выплаты тысячи гривень за вакцинацию сегодня, 16 декабря, за несколько дней до официального старта выплат.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Facebook.

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"Начинаем выплаты "ковидной тысячи". Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дие") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией", - написал Гороховский.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд клиентов, оформивших через приложение банка карту "єПідтримка", уже получили выплаты.

На что можно потратить деньги:

Деньги, полученные по этой программе, могут быть потрачены на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, музеев, покупку билетов для путешествий внутри страны, а также книг. Кабинет министров Украины уже утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств. Минцифры дорабатывает технические аспекты покупки лекарств на средства за вакцинацию с января 2022 года.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.

Автор: Екатерина Жирий