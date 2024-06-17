В то же время эксперт считает, что саммит не остановит агрессию России, война закончится только тогда, когда РФ распадется.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Российская Федерация вынуждена будет считаться со стратегическими позициями саммита мира, поэтому не исключает, что мировыми усилиями пока удастся вернуть Украине крупнейшую атомную станцию Европы - Запорожскую АЭС, которая уже длительное время оккупирована россиянами. Об этом Черник сказал в эфире телемарафона, комментируя возможную реакцию РФ на Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

В то же время Черник считает, что агрессию РФ сейчас вряд ли удастся остановить.

"РФ будет реагировать (на саммит) понятно - она будет все отрицать. И я очень сомневаюсь, что они примут эту позицию саммита... Потому что там нет Китая. Это очень важно. Потому что Китай - единственный игрок, который по-настоящему может повлиять на Россию. Больше на них никто не повлияет. Вместе с тем, Россия все же вынуждена будет считаться со стратегическими позициями этого саммита. И если нам удастся хотя бы один пункт - в моем понимании, если бы Запорожская атомная электростанция вернулась к нам и заработала, потому что это самая большая атомная электростанция в Европе - то это был бы колоссальный успех. Или, скажем, по этой точке возможен компромисс с врагом, думаю - да", - сказал эксперт.

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Черник подчеркнул, что "никоим образом не умаляет исторической ценности" саммита, который ищет формулу выхода из нынешней "фазы боевых действий", но подчеркнул, что война "по-настоящему закончится" только тогда, когда РФ распадется.

"Это обязательно будет, но не в этом историческом отрезке", - сказал он.

Саммит Мира в Швейцарии - детали

Как сообщал УНИАН, в саммите мира в Швейцарии приняли участие 101 страна и международная организация. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Отказались ставить свои подписи представители Ватикана, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии, Армении, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Таким образом количество подписантов снизилось до 78.

Reuters смогло ознакомиться с проектом документа. По данным агентства, в итоговой декларации участники обвиняют войну России против Украины в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.

В документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Издание отмечает, что из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

Также в декларации сказано, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину.

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