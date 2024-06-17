Военный эксперт Петр Черник считает, что Российская Федерация вынуждена будет считаться со стратегическими позициями саммита мира, поэтому не исключает, что мировыми усилиями пока удастся вернуть Украине крупнейшую атомную станцию Европы - Запорожскую АЭС, которая уже длительное время оккупирована россиянами. Об этом Черник сказал в эфире телемарафона, комментируя возможную реакцию РФ на Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.
В то же время Черник считает, что агрессию РФ сейчас вряд ли удастся остановить.
"РФ будет реагировать (на саммит) понятно - она будет все отрицать. И я очень сомневаюсь, что они примут эту позицию саммита... Потому что там нет Китая. Это очень важно. Потому что Китай - единственный игрок, который по-настоящему может повлиять на Россию. Больше на них никто не повлияет. Вместе с тем, Россия все же вынуждена будет считаться со стратегическими позициями этого саммита. И если нам удастся хотя бы один пункт - в моем понимании, если бы Запорожская атомная электростанция вернулась к нам и заработала, потому что это самая большая атомная электростанция в Европе - то это был бы колоссальный успех. Или, скажем, по этой точке возможен компромисс с врагом, думаю - да", - сказал эксперт.
Черник подчеркнул, что "никоим образом не умаляет исторической ценности" саммита, который ищет формулу выхода из нынешней "фазы боевых действий", но подчеркнул, что война "по-настоящему закончится" только тогда, когда РФ распадется.
"Это обязательно будет, но не в этом историческом отрезке", - сказал он.
Саммит Мира в Швейцарии - детали
Как сообщал УНИАН, в саммите мира в Швейцарии приняли участие 101 страна и международная организация. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Отказались ставить свои подписи представители Ватикана, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии, Армении, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Таким образом количество подписантов снизилось до 78.
Reuters смогло ознакомиться с проектом документа. По данным агентства, в итоговой декларации участники обвиняют войну России против Украины в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.
В документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Издание отмечает, что из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".
Также в декларации сказано, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину.