За прошедшую неделю с 6 по 12 марта энергетики вернули свет почти 95 тысячам семей в 77 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Всего за неделю с 6 по 12 марта специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для 42 тысяч семей в Донецкой области и почти 43 тысяч семей Днепропетровской области.

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На минувшей неделе также приходилось восстанавливать поврежденные обстрелами сети в Одесской области. Восстановили объекты, подающие электроэнергию 9 тысячам семей из Одесской области. Энергетики подчеркивают, что сейчас в области отсутствуют лимиты потребления и сетевые ограничения. Поэтому нет необходимости применять отключение электроэнергии.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики восстановили электроснабжение для уже 7,2 млн клиентов. В некоторые дома свет приходилось возвращать уже десятки раз за год из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения и приступают к работам сразу, как получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.