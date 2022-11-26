В ДТЭК заявляют, что ситуация чрезвычайно сложная, стабилизационные графики пока не действуют.

В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что продолжают применять экстренные отключения в столице, но обещают, что с 26 ноября они продлятся не более 5 часов.

Как сообщается на странице компании в Facebook, стабилизационные графики пока в городе не действуют. Сейчас ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света осложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК "Киевские электросети" будет поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ДТЭК отмечают, что такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии, и ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

"Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и до сегодня 26 ноября не появилось свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов – просьба сообщать ДТЭК "Киевские электросети"", - отмечают в компании.

Отключение света

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия вновь осуществила массированную атаку по Украине. Рашисты били по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанциям в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине. Из-за вражеских атак регионы остались без света, воды, тепла, связи.

26 ноября в ДТЭК сообщили, что дефицит электроэнергии в Украине составляет 25%, поэтому продолжает действовать режим ограничения на ее потребление.

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