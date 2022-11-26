К энергосистеме присоединили еще один блок АЭС, позволяющий покрывать 75% от потребностей потребления.

Дефицит электроэнергии в Украине составляет 25%, поэтому продолжает действовать режим ограничения на ее потребление.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% от потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления", - говорится в сообщении

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В энергокомпании отметили, что больше не указывают, какие именно виды отключения - аварийные или плановые - будут применены: это решают облэнерго.

"То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию.

"Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий...", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

25 ноября все четыре действующие атомные электростанции Украины снова были подключены к энергосистеме.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, по состоянию на вечер 25 ноября отключения продолжались в большинстве областей и в Киеве, речь идет о более 6 млн абонентов. Но больше всего проблем сейчас в столице, а также в Киевской области на Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

В "Укрэнерго" планируют выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными.

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