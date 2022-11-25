Пока лимиты не позволяют выполнять графики почасовых отключений в столице.

По состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30% от нужд потребителей.

Гендиректор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире телемарафона заявил, что пока лимиты не позволяют выполнять графики почасовых отключений.

"Нам хватает мощности лишь на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы по очереди включаем дома на 3-4 часа... Другими словами, у киевлян будет 4 часа свет, 8 часов - нет", - пояснил он.

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По оценкам Фоменко, в понедельник, 28 ноября Украина сможет вернуться к прежним графикам.

"Генерация продолжает наращивать мощность, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться, и мы постепенно выйдем на графики ограничений, которые действовали до последней атаки. Ориентировано, где-то в понедельник", - подытожил гендиректор.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку. ПВО уничтожило 51 из около 70 крылатых ракет.

Из-за масштабной атаки в столице и всей Украине произошли аварийные отключение электроэнергии. Также украинцы остались без тепло-и водоснабжение.

По состоянию на 8: 30 утра 50% жилого фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

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