Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зиме.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия.

Рекордные поставки были зафиксированы в июне 2022 года. Об этом в Twitter заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа в виде СПГ из США, чем по трубопроводам из России. Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зиме", – отметил Бирол.

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Война в Украине и ситуация с газом:

17 июня 2022 года стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

20 июня 2022 года Кремль признал, что антироссийские санкции окончательно похоронят "Северный поток".

22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

24 июня стало известно, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны. Также известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

25 июня 2022 года в НАК "Нафтогаз" заявили, что Европа похоронила веру в российский "Газпром" как "надежного поставщика" энергоресурсов.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что Великобритания готова остановить поставки газа в Европу.

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