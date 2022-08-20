В "Энергоатоме" назвали действия российских оккупантов очередным актом ядерного терроризма.

Российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск в Николаевской области. Ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС: ее обломки нашли неподалеку атомной станции.

Об этом сообщили в Telegram "Энергоатома".

В Энергоатоме назвали действия российских оккупантов очередным актом ядерного терроризма.

"На месте обнаружены обломки вражеской ракеты, которая попала в дом. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что в марте 2022 российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Но тогда украинские военные остановили врага, а СБУ задержали трех русских солдат, которые прятались в заброшенных зданиях.

Ракетный удар по Вознесенску: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вознесенске на Николаевщине российские оккупанты обстреляли частные дома и пятиэтажку, в результате чего она была практически разрушена.

По состоянию на 13:30 сообщалось о 9 раненых, из них четверо детей от 3 до 17 лет находятся в тяжелом состоянии.

В городе продолжается спасательная операция. Там работают врачи, спасатели и полиция.

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