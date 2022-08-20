Российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск в Николаевской области. Ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС: ее обломки нашли неподалеку атомной станции.
Об этом сообщили в Telegram "Энергоатома".
В Энергоатоме назвали действия российских оккупантов очередным актом ядерного терроризма.
"На месте обнаружены обломки вражеской ракеты, которая попала в дом. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме напомнили, что в марте 2022 российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Но тогда украинские военные остановили врага, а СБУ задержали трех русских солдат, которые прятались в заброшенных зданиях.
Ракетный удар по Вознесенску: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня в Вознесенске на Николаевщине российские оккупанты обстреляли частные дома и пятиэтажку, в результате чего она была практически разрушена.
По состоянию на 13:30 сообщалось о 9 раненых, из них четверо детей от 3 до 17 лет находятся в тяжелом состоянии.
В городе продолжается спасательная операция. Там работают врачи, спасатели и полиция.