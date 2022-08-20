Пострадавшую девочку перевозят в Николаев.

Одному из раненых в Вознесенске ребенку обломок вырвал глаз.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Девочку перевозят в Николаев. Обломок вырвал глаз. Животные...", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вознесенске Николаевской области российские оккупанты обстреляли частные дома и пятиэтажку, в результате чего она была практически разрушена. По состоянию на 13:30 сообщалось о 9 раненых, из них четверо детей от 3 до 17 лет находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжается спасательная операция. Там работают врачи, спасатели и полиция.

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