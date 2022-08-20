Сейчас известно о 7 раненых.

На Николаевщине российские оккупанты попали в многоэтажку, есть пострадавшие.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вознесенск. Российские уроды попали в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие", - отметил он.

Плетенчук добавил, что информация уточняется.

Тем временем нардеп Артем Черноморов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе продолжается спасательная операция.

"Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, здание практически разрушено. На месте работают наши отважные спасатели и полиция. Медицинские работники оказывают помощь раненым. Также пострадали дома рядом с многоэтажкой и машины", - сообщил он.

Сейчас известно о 7 раненых, среди них трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии в больнице.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале отметил, что одного ребенка сейчас оперируют.

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Оккупанты нанесли массированные удары по городу ракетами типа С-300.

Напомним, что 29 июня российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В тот день по городу и пригороду войска РФ выпустили более 10 ракет.

Позже было опубликовано видео удара российской ракеты по многоэтажке.

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