Служба безопасности также арестовала бывшую помощницу террориста Захарченка.

Служба безопасности Украины схватила трех российских военных из группировки, которая планировала захватить Южноукраинскую АЭС. СБУ также удалось задержать бывшую помощницу террориста Захарченка.

О проделанной работе сотрудники спецслужб отчитались на официальном Telegram-канале.

Трех оккупантов из группировки, которую сформировали для штурма еще одной АЭС, удалось взять в плен на территории Николаевской области. Они прятались в заброшенных зданиях возле Вознесенска.

Бывшую помощницу "вожаков" так называемой "ДНР", включая террориста Захарченка, арестовали в Днепропетровской области. Она отвечала за фейковые сюжеты для российских СМИ и медийную раскрутку "предводителей" псевдореспублики.

В Луганской области СБУ разоблачила главу суда во временно оккупированном Новоайдарске. Он обвиняется в государственной измене и пособничеству агрессору. А на Киевщине установлены личности еще ряда оккупантов из 15-й бригады центрального военного округа России, которые совершали зверства в Богдановке.

Напомним, вчера СБУ отметилась успешными действиями в Кривом Роге. Сотрудники спецслужб задержали шпиона, который с февраля текущего года помогал врагу. Он передавал информацию о расположении и перемещении украинских защитников на юге страны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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