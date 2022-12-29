Российский агрессор продолжает атаковать южные регионы, из-за чего нарушена стабильность энергосистемы.

В Николаевской области энергетики применили аварийные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов. Об этом сообщает "Николаевоблэнерго".

"Враг атакует. В Николаевской области – аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!", — говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что ранее сегодня в Николаевской области планировали, но затем отменили применение аварийных отключений.

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Отключения света из-за ракетной атаки 29 декабря

Утром 29 декабря российские войска нанесли очередной ракетный удар по объектам украинской энергетики. Согласно данным Минэнерго, сильнее всего пострадала инфраструктура на западе страны, а также в Одесской и Киевской областях.

По словам Виталия Кличко, столица оказалась обесточена на 40%. Однако самые большие сложности возникли во Львовской области и в самом Львове, где без света оказались 90% абонентов.

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