В Николаевской области энергетики применили аварийные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов. Об этом сообщает "Николаевоблэнерго".
"Враг атакует. В Николаевской области – аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!", — говорится в сообщении компании.
Следует отметить, что ранее сегодня в Николаевской области планировали, но затем отменили применение аварийных отключений.
Отключения света из-за ракетной атаки 29 декабря
Утром 29 декабря российские войска нанесли очередной ракетный удар по объектам украинской энергетики. Согласно данным Минэнерго, сильнее всего пострадала инфраструктура на западе страны, а также в Одесской и Киевской областях.
По словам Виталия Кличко, столица оказалась обесточена на 40%. Однако самые большие сложности возникли во Львовской области и в самом Львове, где без света оказались 90% абонентов.