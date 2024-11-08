По его словам, все надеются, что у кого-то в руководстве РФ осталось логическое мышление.

Бойцы Нацгвардии держат под усиленной охраной украинские атомные электростанции. Полковник НГУ Артем Илюхин, который возглавляет Северное Киевское территориальное управление ведомства, отметил "Новинарне", что нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к худшему сценарию.

"Многие мои друзья, и военные в том числе, еще в 2021-м - в начале 2022-го убеждали меня, что Путин не нападет, потому что это экономически ему не выгодно и т.д. Так вот, Путин и логическое мышление - это две разные вещи. Он "император всей России, собиратель земель русских". Он так себя видит. Он мечтает, чтобы через тысячу лет о нем вспоминали, как вспоминают о Гае Юлии Цезаре, Петре I. Ему человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук. Для него с самого начала это была статистика. Он подготовил свое ватное население, которое ненавидит украинцев и все украинское, которое видит нас "испорченными русскими", которых надо снова перевоспитать и вернуть в состояние анабиоза времен СССР. И для них не существует никаких моральных преград", - подчеркнул он.

По словам Илюхина, все надеются, что у кого-то в руководстве РФ осталось логическое мышление, однако не стоит отвергать ни один из вариантов и надо быть готовыми ко всему.

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Конечно, мы все надеемся, что логическое мышление у кого-то там таки осталось, потому что он там не один. Но повторяю: ни один из вариантов отвергать не стоит. Надо быть готовым ко всему. Кроме того, он предостерег от недооценки россиян.

"Мол, кто там у них воюет - зеки, "Шторм-Z", "вагнера", "мобики-чмобики"? Но они постоянно меняют тактику боя, постоянно учатся и совершенствуются. Основная масса тех, кого мы называли "чмобиками", уже погибла, а те, что выжили и научились - стали инструкторами или перешли на контракт. И это уже профессиональное войско. И не надо забывать, что в России мобресурса в несколько раз больше, чем в Украине. И они за бешеные деньги - а там реально бешеные деньги платят за счет "нефтерублей" - готовы идти на контракт и воевать", - пояснил полковник.

Он добавил, что у россиян есть и свои проблемы - они вынуждены снимать с судов матросов для отправки на фронт, однако мобилизационный ресурс у них все равно больше.

По мнению Илюхина, нужно также быть внимательными в отношении Беларуси. В частности, поскольку было одно нападение с той стороны, то возможно и повторное. Украинская сторона постоянно проводит разведку и доразведку этого направления. К этому приобщены ГУР, Госпогранслужба, ВСУ, Нацгвардия.

"Да, на данный момент угрозы мы не наблюдаем. Но это не значит, что она невозможна. Там постоянно проходят учения, там постоянно присутствует контингент войск Российской Федерации - небольшой на данный момент, но он есть, и контингент войск постоянно действующих вооруженных сил республики Беларусь. Чему-то там они уже научились за эти два с половиной года. Не зря их там "катают" "вагнеры". То есть говорить, что там не подготовленная армия, я не могу и не буду. Еще раз повторю: не надо недооценивать противника, вероятного противника на данный момент. Того соседа, который пустил чужие войска в свой дом и открыл дверь к нам. Надо быть всегда готовым к отражению нападения", - подчеркнул полковник.

Война в Украине - удары по энергетике

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины, и есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

В случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света, заявил эксперт по энергетике Сергей Дяченко.

Издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов пишет, что "по самому реалистичному сценарию" этой зимой электроснабжения в украинских домах не будет по 8-14 часов в сутки. Однако если сильно похолодает и россияне нанесут новые удары, то Украина может столкнуться с отключениями света продолжительностью до 20 часов в сутки.

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