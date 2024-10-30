Он отметил, что Россия не умеет воевать по-другому.

Информация о возможных переговорах между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетике - это вброс, и Россия на это не пойдет, поскольку не умеет воевать по-другому. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя недавнюю публикацию издания FT на эту тему.

Он отметил, что уже не впервые слышит о якобы переговорах при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергообъектам. Однако, заметил Подоляк, здесь стоит поставить встречный вопрос - вообще возможно ли такое, что РФ добровольно прекратит такие удары, при том, что анонсируются лишь намерения к эскалации войны.

Учитывая тип войны, который ведет Россия, и тот факт, что эта стратегия - это ключевой элемент психоэмоционального давления и на Украину, и на партнеров, прекращение ударов со стороны РФ - точно маловероятно, подчеркивает он.

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Подоляк считает логику таких заявлений "странной".

"Для меня всегда непонятно, на основании какой логики они об этом говорят. Почему Россия должна отказаться от типа войны, который она ведет, если она не умеет по-другому воевать?", - подчеркнул он.

На вопрос о том, нужен ли кому-то такой вброс, Подоляк сказал: "Нужен", и предупредил, что вбросы будут только продолжаться.

Деэскалация войны с Россией

Как сообщал УНИАН, во время украинского наступления в Курской области западные СМИ сообщили, что летом Украина и Россия планировали обсуждать взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

Сегодня издание Financial Times снова сообщило, что Киев и Москва ведут переговоры о взаимном прекращении воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время журналисты отметили, что Владимир Путин может не согласиться на такие условия, пока украинские силы находятся на территории Курской области.

В Кремле также опровергли информацию о возможных переговорах, назвав ее "вбросом"

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