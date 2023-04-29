Global Witness не настаивает на прямой связи между месторождениями Wintershall и российской цепочкой военных поставок, но считает, что выявленные связи заслуживают дальнейшего изучения.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину не исключено, что месторождения немецкой нефтегазовой компании Wintershall в ее совместных с "Газпромом" предприятиях поставляют топливо для российской армии.

Как говорится в совместном расследовании Global Witness и Radio Free Europe (RFE), в ноябре 2022 года и январе 2023 года немецкие СМИ утверждали, что из газового конденсата Wintershall могло производиться топливо, которое Россия использовала для бомбардировок Украины.

Global Witness не настаивает на прямой связи между месторождениями совместного предприятия Wintershall и российской цепочкой военных поставок. Но, как говорится в материале, выявленные связи заслуживают дальнейшего изучения.

Видео дня

В 2014 году, после вторжения России в Крым, Wintershall заявил о сближении с "Газпромом".

Несмотря на опровержения Wintershall, в расследовании раскрыты данные о железнодорожных грузовых перевозках, которые раскрывают цепи поставок, соединяющих сибирские газовые месторождения Wintershall с российской армией.

Как говорится в материале, газовый конденсат из месторождений Wintershall в Западной Сибири питает нефтеперерабатывающий завод в Салавате, отправляющий дизель российским военным поставщикам.

"Получателями этого дизеля являются поставщики воинской части Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за личную охрану Владимира Путина", – говорится в материале.

НПЗ в Салавате управляется дочерней компанией "Газпрома" под названием "Газпром нефтехим Салават".

У Wintershall есть несколько совместных предприятий в России с российским "Газпромом", в том числе "Ачимгаз" и "Ахим Девелопмент".

В конце 2022 года Wintershall подтвердил, что газовый конденсат отправляется из Ачимова в дочернюю компанию "Газпрома" "Газпром переработка".

Как говорится в материале, за несколько месяцев до вторжения в Украину Россия одобрила различные дизельные продукты Салавата для военного использования. В это же время резко возросли железнодорожные поставки топлива со станции возле Салавата в приграничные с Украиной регионы. Они продолжались в течение всего времени с начала войны и снова резко выросли в конце 2022 года.

Анализ российских государственных закупок показывает, что Салаватский НПЗ в 2022 году отправлял дизтопливо непосредственно компаниям, имеющим историю военных контрактов.

Global Witness опровергает данные заявления.

Война в Украине и Wintershall

24 февраля 2021 года немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2".

5 ноября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Wintershall Dea поставляет "Газпрому" газовый конденсат.

24 января 2023 года сообщалось о том, что "Газпром" опустошил счета крупнейшей нефтегазовой компании Германии. Почти 2 миллиарда евро наличных средств Wintershall исчезли.

Вас также могут заинтересовать новости: