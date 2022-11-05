Компания Wintershall Dea поставляет Газпрому газовый конденсат.

Одно из немецких предприятий заподозрили в работе с Российской Федерацией. Компания могла поставлять топливо для самолетов РФ.

По данным издания Der Spiegel, Wintershall Dea продает газовый конденсат "Газпрому", а российская монополист поставляет топливо для российских бомбардировщиков. Немецкая компания использует газовые месторождения в Западной Сибири вместе с "Газпромом" и производит большое количество газового конденсата в качестве побочного продукта.

В Wintershall Dea считают обвинения надуманными. Исследования показывают, что газовый конденсат принципиально пригоден для производства авиационного топлива. В то же врем издание сообщает, что авиационное топливо с Омского НПЗ "Газпрома" поставляют на девять российских военных аэродромов возле украинской границы, в частности, в Морозовск и Воронеж.

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Именно на этих аэродромах дислоцируются бомбардировщики. которые связывают с атаками на города Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, несколько стран ЕС заявили о необходимости установления верхнего предела цен на российский газ, используемый для выработки электроэнергии. Это связано с тем, что Москва использует газ для шантажа и давления на Украину, чтобы склонить в миру на своих условиях.

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